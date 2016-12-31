Bu hafta sinema keyfine doyacaksınız!

Çin Seddi



Yönetmenliğini Yimou Zhang'in yaptığı Matt Damon, Willem Dafoe, Andy Lau, Pedro Pascal, Eddie Peng gibi oyuncuların rol aldığı Çin Seddi filminde Uzak Asya'da, barutu bulup Avrupa'ya götürmek için yola çıkan William Garin ve Pero Tovar'ın hikayesi anlatılıyor. İkili yolculukları sırasında önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrar. Daha sonra askerler tarafından yakalanan ikili, "taotie" adlı bir canavarın her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdığını öğrenir. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış olan William, hem savunma hattında savaşacak, hem de barutu ele geçirmeye çalışacak.

Şeytanın oğlu

Gerilim türündeki filmde Aaron Eckhart, Carice van Houten, Catalina Sandino Moreno, Mark Henry ve David Mazouz gibi oyuncular rol alıyor. Filmde İçine şeytan kaçmış 11 yaşındaki Cameron'un hikayesi anlatılıyor. Cameron'un içindeki şeytanın çıkarılması için pek çok yöntem denenmiştir. Fakat herhangi bir sonuç alınamamıştır. Son çare olarak uzman doktor Seth Ember'a başvurulmuştur. Doktor Ember şeytan çıkarma işlemini dini ritüellerle değil, hastalarının zihnine girip oraya yerleşmiş şeytanla yüzleşerek yapmaktadır. Ancak doktorun gördüğü bu şeytan diğer gördükleri yaratıklara göre çok daha güçlüdür. Bu nedenle onu alt edebilmek için çocuğun hayatını tehlikeye atacak bir yöntem denemeye mecbur kalacaktır.

Nasıl Yani

Komedi türündeki filmde ünlü vine fenomenleri Aykut Elmas, Uğur Can Akgül ve Halil İbrahim Göker rol alıyor. Hikayede Ünlü Mona Lisa tablosu, Leonardo Da Vinci'nin Türkiye'de yaşayan torunu Seyfi Dede'ye kalmıştır. Seyfi Dede'nin 3 torunu ise bu tabloyu satarak zengin olmanın hayalini kurarlarken başlarına olmadık işler açacaklardır.

Ben, Daniel Blake

Yönetmenliğini Ken Loach'ın yaptığı Hayley Squires, Colin Coombs, Dave Johns ve Micky McGregor gibi oyuncuların rol aldığı filmde 59 yaşındaki marangoz Daniel Blake'in yaşadıkları anlatılıyor. Blake geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından doktorların tavsiyesiyle işine ara vermek zorunda kalır. Maddi sorunlara yaşayan adam hayatında ilk kez devlet yardımı alabilmek için işsizlik maaşı başvurusu yapar. Fakat karmaşık ve uzun bir bürokratik süreç onu beklemektedir. Bu sırada kendisi gibi bürokrasiyle mücadele eden 2 çocuğuna tek başına bakan genç Katie ile kader birlği yapacaklardır.

Baaghi: Asi ve Aşık

Hindistan yapımı filmde Tiger Shroff, Shraddha Kapoor, Sudheer Babu Posani, Sunil Grover ve Sanjay Mishra gibi oyuncular rol alıyor. Hikayede yetenekli bir dövüşçü olan Ronny'in yaşadıkları anlatılıyor. Ronny, söz dinlemez karakteri nedeniyle Kerala'daki bir dövüş sanatları eğitim merkezine akıllanması için gönderilir. Yolculuğu sırasında kendisi gibi isyankar olan Sia ile aralarında bir aşk başlar. Ancak şehrin her yerinde kuvvetli bağlantıları olan Raghav da Sia'dan hoşlanmıştır ve güzel kadını elde edebilmek için her şeyi yapacaktır.

Kurbağa Krallığı 2: Buz Macerası

Yağmur, Prenses'le olan düğününden kaçtıktan sonra şehirden uzaklaşmış, ancak bazı olaylardan sonra yeniden Kurbağa Krallığı'na dönmüştür. Ancak krallığın koruyucusu Kristal Kurbağa'nın tehlikede olduğu haberleri hızla yayılmaktadır. Kral Yağmur'la birlikte hepsi kendine has yeteneklere sahip bir kurbağa takımı kurar. Yolda onlara Prenses de katılır. Ancak ormanda kaldıkları gece, Kristal Kurbağa'nın mağarasını gösteren haritaları çalınır. Önce haritayı bulmak, sonra da mağaraya giderek kraliyeti kurtaracak bilmeceyi çözmeleri gerekecektir.





Sen Sağ Ben Selamet

Burçin Bildik, Ufuk Özkan ve Tuvana Türkay gibi oyuncuların rol aldığı filmde üç kaçağın yaşadıkları anlatılıyor. Hikayede cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar’ı, Sivas Kapalı Cezaevi’ne götürecek nakil aracı, Selamet’i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır. Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından komik olaylar geçecektir.

Görümce

Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı Gupse Özay, Buğra Gülsoy ve Eda Ece gibi oyuncuların rol aldığı filmde Yeliz'in hikayesi anlatılıyor. Beraber yaşadığı kardeşi Ahmet'e düşkün olan Yeliz'in başına tatsız süprizler gelmektedir. Zira çok sevdiği kardeşi bir kıza aşık olur ve evlenme teklif eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır.