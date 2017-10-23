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Bu hafta piyasalara TCMB ve AMB damga vuracak

Piyasalar bu hafta Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'ndan gelen kararları bekliyor.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:30
Bu hafta piyasalara TCMB ve AMB damga vuracak

Bu hafta piyasalarda Merkez Bankaları'nın kararları ve ABD'de açıklanacak veriler belirleyici olacak

Yurt içi piyasaların bir numaralı gündem maddesi Türkiye Cumhriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak..Kurda son dönemde yaşanan oynaklığa rağmen önümüzdeki birkaç ay enflasyonda düşüş beklenmesi nedeniyle faiz oranlarında bir değişiklik yapılması öngörülmüyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 14:30
  1. Merkez Bankası
  2. Fed

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