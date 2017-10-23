Bu hafta piyasalara TCMB ve AMB damga vuracak
Piyasalar bu hafta Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'ndan gelen kararları bekliyor.23 Ekim 2017 Pazartesi 14:30
Bu hafta piyasalarda Merkez Bankaları'nın kararları ve ABD'de açıklanacak veriler belirleyici olacak
Yurt içi piyasaların bir numaralı gündem maddesi Türkiye Cumhriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak..Kurda son dönemde yaşanan oynaklığa rağmen önümüzdeki birkaç ay enflasyonda düşüş beklenmesi nedeniyle faiz oranlarında bir değişiklik yapılması öngörülmüyor.