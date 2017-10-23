Bu hafta piyasalara TCMB ve AMB damga vuracak

Bu hafta piyasalarda Merkez Bankaları'nın kararları ve ABD'de açıklanacak veriler belirleyici olacak

Yurt içi piyasaların bir numaralı gündem maddesi Türkiye Cumhriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak..Kurda son dönemde yaşanan oynaklığa rağmen önümüzdeki birkaç ay enflasyonda düşüş beklenmesi nedeniyle faiz oranlarında bir değişiklik yapılması öngörülmüyor.