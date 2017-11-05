Bu hafta hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz geneli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Denizli, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Bolu, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyredeceği, güney ve iç bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli(30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; kuvvetli, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu,

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu,

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin sabah ilk saatlerde, Afyonkarahisar çevrelerinin gece saatlerine kadar sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

AYDIN °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

IZMIR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; kuvvetli ve çok kuvvetli.

BURDUR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; kıyı kesimlerde kuvvetli.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yüksek kesimlerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu çevrelerinin yüksek kesimlerindeki yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BARTIN °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARABÜK °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz'in akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ÖĞLE saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HAKKARİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 (10-30 km/sa), Batı Karadeniz'de 3 ila 5 (20-40km/sa), Orta Karadeniz'de 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-70km/s), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde batısında 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU