Bu hafta hava nasıl olacak?
Son birkaç gündür mevsim normallerine yakın seviyede seyreden sıcaklıklar, bugün ve önümüzdeki günlerde nasıl olacak? İşte detaylar:05 Kasım 2017 Pazar 08:54
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz geneli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Denizli, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Bolu, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyredeceği, güney ve iç bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli(30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; kuvvetli, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu,
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu,
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin sabah ilk saatlerde, Afyonkarahisar çevrelerinin gece saatlerine kadar sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.
AYDIN °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
IZMIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli.
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; kuvvetli ve çok kuvvetli.
BURDUR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; kıyı kesimlerde kuvvetli.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yüksek kesimlerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
SİVAS °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu çevrelerinin yüksek kesimlerindeki yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BARTIN °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
KARABÜK °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz'in akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ÖĞLE saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HAKKARİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 (10-30 km/sa), Batı Karadeniz'de 3 ila 5 (20-40km/sa), Orta Karadeniz'de 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-70km/s), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde batısında 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU