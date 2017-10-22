Bu hafta hava nasıl olacak?

Yurt genelinde Mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklık, bu hafta mevsim normallerine doğru yaklaşacak.

BUGÜN HAVALAR NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, iç kesimlerde yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANAKKALE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELI °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

CANKIRI °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

NİĞDE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MUŞ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, kıyıları sabah saatlerinde yer yer sisli, Doğu Karadeniz akşam sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu yer yer 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, öğleden sonra batısı kuzeybatıdan 2 ila 4(10-30 km/sa), Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), öğle saatlerinde sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.