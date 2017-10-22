Bu hafta hava nasıl olacak?
Yurt genelinde Mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklık, bu hafta mevsim normallerine doğru yaklaşacak.22 Ekim 2017 Pazar 08:45
Yurt genelinde Mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklık, bu hafta mevsim normallerine doğru yaklaşacak.
BUGÜN HAVALAR NASIL?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, iç kesimlerde yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇANAKKALE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KIRKLARELI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
AYDIN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
CANKIRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
NİĞDE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MUŞ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, kıyıları sabah saatlerinde yer yer sisli, Doğu Karadeniz akşam sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu yer yer 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, öğleden sonra batısı kuzeybatıdan 2 ila 4(10-30 km/sa), Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), öğle saatlerinde sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.