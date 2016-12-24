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Bu hafta filme doyacaksınız!

Bu hafta vizyona giren filmler neler? Detayları haberimizde!

Bu hafta filme doyacaksınız!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 11:39
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Assasins Creed

Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson ve Ariane Labed gibi oyuncuların rol aldığı Assasins Creed, 15. yüzyıl İspanyol Engizisyonu döneminde Suikastçiler adıyla bilinen bir örgütlenmenin hikayesini anlatmakta. 

Gizli Güzellik

David Frankel'in yönetmenliğini yaptığı Gizli Güzellik filminde Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton ve Helen Mirren gibi oyuncular rol almakta. Filmde başarılı bir reklamcı reklamcı olan Howard Inlet'in kızını kaybettiği günden sonraki hayatı anlatılıyor.

Dönerse Senindir

Romantik komedi türündeki filmde Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen, Serhat Özcan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü oyuncular rol almakta. Filmin hikayesinde reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet'in çok sevdiği aşkı Selin'den ayrılışı sonrası yaşadıkları anlatılıyor. 

Kartopu Savaşları 

Kanada yapımı olan animasyon türündeki filmde kış tatilini eğlenerek geçirmek isteyen çocukların hikayesi anlatılıyor. Küçük bir köyde yaşayan 11 yaşındaki Luke ve Sophie'nin ekibi, kendilerine kardan bir şato inşa ederler. Tatil sonunda şato kimin elinde olursa o kazanacaktır. Eğlenceli başlayan bu çekişme zamanla bir rekabete dönüşecektir.

Siyah Karga

Yönetmenliğini Tayfur Aydın'ın yaptığı Şebnem Hassanisoughi, Aydın Orak, Mehmet Ünal, Aziz Çapkurt ve Ayhan Eren gibi oyuncuların rol aldığı Siyah Karga isimli filmde oyuncu olmak isteyen İran'lı Sara'nın yaşadıkları anlatılıyor. Hikayede Londra'ya giden Sara, İran hükumeti ile ailesi tarafından istenmeyen kişi olarak ilan edilmiştir. 

Değiştir Bakalım

Tuğçe Karaoğlan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Arman Kutman, Merve Altınkaya, İnci Pars gibi oyuncuların rol aldığı filmde küçük bir kasabada yaşayan kadınların ve erkeklerin toplumsal rollerini değişmesi anlatılıyor.

Florence Foster Jenkins

Biyografi-Dram türündeki filmde zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins'in hikayesi anlatılıyor. Jenkins'in çok kötü bir sesi vardır. Ancak buna rağmen opera sanatçısı olmak istemektedir.

Meçhul Kız

Adele Haenel, Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Fabrizio Rongione ve Thomas Doret gibi oyuncuların rol aldığı filmde genç bir doktor olan Jenny Davin'in yaşadıkları anlatılıyor. Hikayede Davin'in bir akşam kapısı çalar, ancak o kapıyı açmaz. Daha sonra kapısına gelen kişinin bir kadın olduğunu ve nehir kenarında ölü bulunduğunu öğrenir. Yaptığından vicdan azabı duyan genç doktor olayı dedektif gibi araştırmaya başlar. 

 
EtiketlerMeçhul KızFlorence Foster JenkinsDeğiştir BakalımSiyah KargaKartopu SavaşlarıDönerse SenindirGizli GüzellikAssasins CreedBu hafta filme doyacaksınız!
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