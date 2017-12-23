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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsaİstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,62 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,64, dolar/TL de yüzde 1,37 değer kaybetti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:55
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Haftalık bazda Borsaİstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,62 kazandırırken, dolar, avro ve altın değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 112.156,70, en düşük ise 109.628,30 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,62'lik artışla 111.099,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,64 azalarak 156,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57 azalışla 1.044,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 258,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 256,00 liraya düştü.

Bu hafta avro yüzde 0,81 değer kaybederek 4,5290 liraya, ABD doları da yüzde 1,37'lik düşüşle 3,8180 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29, yatırım fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 07:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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