Bu haberden sonra süngeri atacaksınız!

'Mutfağınızdaki en kirli 5 şey'

Lavabo

Lavaboda yıkadığınız et, sebze ve meyveler zamanla leke bırakır. Dökülen çay ve kahve gibi sıvılar da kararmaya yol açar. Hemen temizlenmediği takdirde o leke katılaşır ve derinleşir. Aynı zamanda sağlık açısından da hijyenik bir ortam oluşturmaz, mikropların yayılmasına neden olabilir.



Her gün bulaşıkları bitirdikten sonra lavabo temizleyici sprey ile mutlaka temizleyin.

Mutfak süngeri



Tıpkı lavabonuz gibi, mutfak süngeriniz de mikrop yuvasıdır. Süngerlerinizi sabunlu suda iyice yıkayıp durulasanız bile, mikropları emip yemek kirliliğini içinde barındırmaya devam edebilir.



Süngerinizi çok kullandığınız zaman, bulaşık makinenizin üst rafında temizlemek en iyi yöntemdir. Yüksek sıcaklık ve kuru buharla genellikle her türlü mikrobu öldürebilirsiniz.



Bulaşıkların içine süngeriniz için bir bölme yaparsanız, hem bulaşıkları hem de süngerinizi aynı anda temizleyebilirsiniz.

Telefon



Yemek yaparken bir yandan telefondan tarifine bakıyorsanız, telefonun yemek artıklarıyla kirlenmesine sebep olabilirsiniz. Bunu önlemek için telefonunuzu streç film ile sarın.

Süpürgelik



Mutfaktaki süpürgelik veya dolap altları oldukça problemlidir. Çünkü bütün yemeğin buharını kire dönüştürür.



Bunun çözümü, bulaşık deterjanlı ılık suyu süngerle süpürgeliğe uygulayın. Daha sonra mutfak temizleyicisi yardımıyla bir bezle silin. Böylece kir birikintisini önleyeceksiniz.

Davlumbaz



Ocak davlumbazları, kokuları dışarıya atmakta harikadır. Ama yağlı bir yemek pişerken gelen sıcaklıkla inatçı lekeler oluşabilir. Her ne kadar çıkarması imkansız görünse de, tek ihtiyacınız olan kaliteli yağ sökücüdür.



Davlumbaza yağ sökücüyü sıkarak 5-10 dakika kadar bekletin ve daha sonra süngerinizle temizleyin.