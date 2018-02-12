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Bu haber cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor… Aman dikkat mağdur olmayın!

Türkiye Bankalar Birliği cep telefonu kullanıcıları için önemli bir uyarıda bulundu. TBB yaptığı uyarıda banka müşterilerinin mağdur olmaması için özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 22:50
Bu haber cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor… Aman dikkat mağdur olmayın!

Türkiye Bankalar Birliği  (TBB)'den yapılan açıklamada birliğe yapılan bildirimlerden, banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına yönlendirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

DAKİKASI YÜKSEK FİYATLI NUMARALAR

Yönlendirilen numaralara yapılan aramaların dakikasının çok yüksek fiyatlı olabildiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerin özel telefon numaralarını aramalarının istenmesi bir dolandırıcılık girişimi olabilir.

İTİBAR ETMEYİN

Mağdur olmamak için özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemelidir. Telefonla bilgi almak isteyen banka müşterileri sadece bankaların kendi numaralarını kullanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 22:50
  1. Türkiye Bankalar Birliği
  2. uyarı
  3. cep telefonu

YORUM YAZ

  • IkraIkra1 sa önce
    Gec kaldiniz..maalesef 5 ay once aradilar..8 saniye...100 liradan fazla gecirdiler..sakin cevap vermeyin, yada onlar aradiktan sonra merak edip donmeyin..0800 lu hatlar..
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