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Bu haber bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor!

Özel sektör çalışanları dikkat! Bayram haftasında çalışanlar 5.5 günlük mesai alacak. Bu günler için çift yevmiye hesaplanacak.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:39
Bu haber bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor!

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatili arka arkaya geldi. Hükümet, 28-29 Ağustos'u tam gün, 31 Ağustos'u yarım gün idari izin ilan ederek memurlar için bayram tatilinin süresini 10 güne çıkarttı. Bu karar, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Özel sektör çalışanları, isterlerse 2.5 gün yıllık izin kullanarak tatillerini 10 güne uzatabilecek.

10 günlük dönemde çalışılırsa da sadece 5.5 günlük resmi tatil günlerinde bayram mesaisi ödenecek.

2 BİN TL MAAŞA 366 TL 

Ülkemizde 1 takvim yılı içinde 15.5 gün resmi tatil bulunuyor. Bunun 4.5 gününü Kurban Bayramı, 1 gününü de 30 Ağustos Zafer Bayramı oluşturuyor. İşçilere, bu günlerde çalışmazlarsa, o günün ücretleri tam olarak ödeniyor. Eğer bu günlerde çalışırlarsa her gün için artı bir yevmiye veriliyor. Yani 30 Ağustos, 31 Ağustos, 1 Eylül, 2, Eylül, 3 Eylül, 4 Eylül tarihlerinde çalışmayanlar ücretlerini tam alacak. Çalışanlara ise artı bir yevmiye verilecek. Örneğin; net aylık ücreti 2 bin lira olan bir işçi, söz konusu 5.5 günde çalışmazsa 2 bin lira alacak. Eğer çalışırsa, 2 bin liralık ücretine ilaveten 5.5 günlük bayram mesaisi olarak 366,66 lira ödenecek. Mesai ücreti ödenmemesi, işçi için haklı fesih ile tazminat hakkı doğuruyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:39
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