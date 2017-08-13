Türkiye dönemin en hızlı büyüyen 3. ülkesi oldu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2017'nin ilk çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi olduk. Dimdik ayaktayız. Göreceksiniz 2. çeyrekte büyümemiz bütün beklentilerin üzerinde, 3. çeyrekte rekor kıracağız." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Buharkent Belediyesince düzenlenen 13. Taze İncir Festivali'nin açılış törenine katıldı.

Zeybekci, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin tüm illerinin şehit kanlarıyla sulandığını belirterek "Daha dün Trabzon'da 15 yaşındaki bir yavrumuzu, bir fidanımızı gözlerini bile kırpmadan katledip yanındaki askerimizi de şehit ettiler. 2 şehidimiz vardı orada. Bugün de yine Güneydoğu'da 2 askerimizi şehit verdik. Tasavvufi müzikten gelen bir şey var. 'Tükenmeyiz kırılmayla, sayılmayız parmakla' diye çok güzel bir şey var." dedi.

Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman "Aman" demediğini aktaran Zeybekci, bu büyük milletin asla diz çökmeyeceğini ve ilelebet varlığını sürdüreceğini vurguladı.

"BÜYÜMEDE YIL BOYUNCA REKOR KIRACAĞIZ"

Türkiye'nin 2016'nın sonunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunun altını çizen Zeybekçi, şunları kaydetti:

"2017'nin ilk çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi olduk. Dimdik ayaktayız. Göreceksiniz 2. çeyrekte büyümemiz bütün beklentilerin üzerinde, 3. çeyrekte rekor kıracağız. Allah'ın izniyle büyümede yıl boyunca rekor kıracağız. Onlar ne derlerse desinler, onlar ne gürültü çıkarırlarsa çıkarsınlar, onlar nerelerinden patlarlarsa çatlarlarsa çıksınlar. Durmak yok yola devam. Büyüme ve kalkınmaya devam."