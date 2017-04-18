Bu güç senin neyine yetmedi?

Standart bir BMW M4, fabrikadan 3.0 litrelik motorda saklanan 425 beygirlik güç ve 550 Nm'lik torkla çıkıyor. Yani baya kuvvetli çıkıyor.

Ama bu kuvvet, modifiye şirketi G-Power'ı tatmin etmemiş olacak ki, M4'ü elden geçirdiler. G-Power tornasından geçen M4 680 beygirlik güce 760 Nm'lik torka kavuşmuş. 0'dan 100 km/s'yi 3.5 saniyede gördüğü de gelen bilgiler arasında.

Tabi bu performansa erişmek için özel bir turbo şarj sistemi ile yeni türbin ve türbin kanatları kullanılmış.

Ayrıca otomobilin egzoz sistemi, titanyum egzoz sistemi ile değiştirilmiş. 90 mm'lik egzoz boruları ise karbon malzemeden üretilmiş.





Tabi tek el atılan yer motor ve bağlantılı parçalar değil. G-Power, M4'te ayarlanabilir amörtisör de kullanmış.

Otorehberi