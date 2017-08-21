Bu gözyaşları gelini için

Olay, saat 17.00 sıralarında Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk annesi Hediye Zafer çay yapmak için mutfağa gitti. Penceresi açık olan mutfaktan çıktıktan sonra evin salonuna geçti. Esen rüzgar nedeniyle ocağın sönmesi sonucu yoğun bir gaz kokusu evi sararken, Hediye Zafer de gazın etkisiyle yere yığıldı. İçeriden gelen gaz kokusu ile birlikte, bir süre Hediye Zafer'den haber alınamaması üzerine durum polis ekiplerine ihbar edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çaldıktan bir süre sonra kapı açılmayınca itfaiye ve doğalgaz ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri açık olan balkondan içeri girdi. Yerde yığılmış olan Hediye Zafer sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Dışarıda oturan Hediye Zaferin kaynanası olan Zeynep Zafer gelininden haber alamadığından dolayı dışarıda gözyaşlarında hakim olamadı. Gelinin iyi olduğunu gören Zeynep Zafer rahat bir nefes aldı.



