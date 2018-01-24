Bu görüntüleri bugün paylaştılar

Taliban'a bağlı sosyal medya ağları üzerinden, ülkenin kuzeyindeki eğitim kamplarına ait görüntüler paylaşıldı.

Taliban, ülkenin kuzeyinde bulunana Sar-i Pol vilayetindeki savaşçılarının eğitim kamplarından birisinin görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya ağları üzerinden paylaşılan görüntülerde, Sar-i Pol vilayetinde bulunan Taliban savaşçılarının birtakım ağır ve hafif silahlarla eğitim yaptıkları görülüyor.

"ASKERİ EĞİTİM KAMPI MEZUNLARI"

Yayınlanan görüntülerdeki Taliban savaşçılarının bölgedeki askeri eğitim kampının bitirerek mezun olan Taliban üyeleri olduğu ifade ediliyor.

Ülkenin kuzeyinde yer alan ve Taliban güçlerinin aktif olduğu bir diğer vilayet olan Sar-i Pol'un nüfusunun 1 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor.

Afganistan'ın yarısına yakın bir bölümünü kontrolü altında tutan Taliban, ülkenin kuzeyindeki Meydan Vardak ve Faryab illerindeki eğitim kamplarının görüntülerini de geçtiğimiz günlerde sosyal medya ağları üzerinden kamuoyuyla paylaşmıştı.

mepanews