Bu görüntüleri Bakanlık yayınladı… FETÖ’cülerin ne yaptıklarına inanamayacaksınız!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra gümrük kapılarında alınan önlemlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, güvenliğin en üst düzeye çıkarıldığı belirtilirken, şunlar kaydedildi:

"Taşra birimleri konu ile ilgili uyarılarak örgütle irtibatlı kişi, eşya, döviz ve nakitlerin ülkemizden çıkışı konusunda alınan önlemlerin en üst düzeye çıkarılması sağlandı. FETÖ terör örgütü ile irtibatlı kişiler ve bunlara ait eşya ve maddi kaynakların yurtdışına kaçırılmaması için kara kapıları, deniz limanları ve havalimanlarında yoğun tedbirler alındı. Alınan önlemler neticesinde önemli yakalamalar da gerçekleştirildi. Bu kapsamda yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ mensubu kişiler yakalanarak Emniyet birimlerine teslim edildi. Yine bu yapıyla alakası bulunan kişilere ait zati eşyalar, örgüte ilişkin doküman ve belgeler de yurtdışına kaçırılmak istenirken gümrüklerimizde ele geçirildi. Ayrıca havalimanlarından ve gümrük kapılarından beraberinde yüksek miktarda nakit ile yurtdışına çıkmak isteyen ve bu örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen kişiler yakalanarak beraberlerindeki nakitler muhafaza altına alındı."