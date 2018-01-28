Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu görüntüler Suriye sınırında çekildi

Zeytin Dalı Harekatı 9’ncu gününde devam ederken, Kilis’te yoğun sis yaşandı.

28 Ocak 2018 Pazar 11:01
Bu görüntüler Suriye sınırında çekildi

Kilis’te günlerdir devam eden yağmurlu hava sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.

Güneşin doğuşunun ardından oluşan sis, Kilis’in Süngütepe köyünde ve Dümbüllü Dağı’nda etkili oldu.

Kış şartlarının getirdiği zorlu koşullara rağmen operasyondaki askerler Afrin’e kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.

Bölgede hava koşullarının düzelmeye başlamasıyla birlikte harekatın da hız kazandığı görüldü.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 11:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • halil45halil4542 dk önce
    bu sis ve yagmur u amerika HAARP le yapiyor bulutlari yönlendiriyorlar, türk ordusunu zor durumda birakmak icin,
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Bülent Tüfenkci uyardı: Sakın paylaşmayın!
  1. Bakan Bülent Tüfenkci uyardı: Sakın..
  2. “İslam’a ve insanlığa hizmet için..
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan..
  4. Paha biçilemiyor! Suya konulunca birden.
  5. 100 kadın yazılımcı Turkcell’de işbaşı..
  6. Sultanmurat Pazar Kompleksi ve..
  7. Camideki tatlı hırsız kamerada
  8. İşte Galatasaray'ın Ndiaye için..
  9. Turkcell’liler hesabını biliyor
  10. Arif Sağ'dan dikkat çeken sözler: Ben..
  11. Dünyanın en ünlü şehrini fareler..
  12. AK Parti milletvekili askerlik..
  13. Emekliler zamlı maaş almaya başladı
  14. Türkiye ABD'ye resti çekti: Bundan..
  15. Bu görüntüler Suriye sınırında çekildi
  16. Teröristler ile İran askeri çatıştı:..
  17. Silah bırakıp kürsüye çıktı! Seçime..
  18. Egemen Bağış'tan çarpıcı iddia: Onu..
  19. Türkiye ve Rusya arasında sürpriz..
  20. Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk..
'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
MİT sahaya indi! Av başladı
MİT sahaya indi! Av başladı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?
Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?