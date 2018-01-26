Bu görüntüler bugün çekildi...

Bağdat'ın eski semtlerinden Kesre'de bulunan sokağın uzunluğu yaklaşık 70 metre. Aşırı dar olması nedeniyle buraya yerel halk ağzıyla "derbune" (daracık sokak) deniyor.

DAR SOKAĞIN "DAR GELİRLİ" SAKİNLERİ

Kapısı sokağa açılan 8 ev var. Sokak sakinleri "dar gelirli" ailelerden oluşuyor. Evlerin eski, bakımsız ve küçük olması burada yaşayanların günlük yaşantısını da hayli zorluyor.

SOKAĞIN AŞIRI DARLIĞI OTURANLARA ÇİLE

Hiçbir aracın giremediği sokakta oturanlar, çarşı-pazardan aldıklarını bisiklet ya da el arabaları aracılığıyla taşıyor. Ancak bazen bu da yeterli olmuyor.

Sokaktaki evlerden birinin sahibi Yasir Mutaşşar, "Sokağın darlığından dolayı hiçbir büyük eşyayı eve sokamıyoruz. Bunun çilesini yıllardır çekiyoruz. Geçen günlerde çamaşır makinesi satın aldım ancak eve sokamadım, sokağın başında saatlerce beklettim. Makineyi daha sonra başka birine sattım." dedi

Mutaşşar, tüm zorluklarına rağmen 35 yıldır bu sokakta oturmaya devam ettiklerini belirtti.

CENAZEYİ ÇATIDAN YAN SOKAKTAKİ EVLERE TAŞIYORLAR

Bir başka ev sahibi Ebu Abdullah ise sokağın yaklaşık 90 yıllık olduğunu söyledi. Genişliği 30 santimetreyi geçmeyen sokaktan cenaze çıkarmanın mümkün olmadığını dile getiren Ebu Abdullah, "Sokak halkından hayatını kaybedenlerin naaşını yerleştirdiğimiz tabutla çatıdan yan sokakta bulunan eve aktararak mezarlığa götürürüz." ifadelerini kullandı.

Ebu Abdullah, 2003 sonrasında mezhepsel çatışma ve şiddet olaylarından yorgun düşen Bağdat'ın bu kadim sokağında Sünni ve Şii Arapların yıllardır bir arada yaşadığını vurguladı. Komşuluk ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Ebu Abdullah, "Bu sokak sakinleri es-Sudani, el-Haface (Şii) ve el-Ubeydi (Sünni) gibi aşiret mensuplarından oluşuyor. Kesre halkı, samimiyeti, yardımseverliği ve misafirperverliğiyle bilinir." diye konuştu.

Bağdat'ın en dar sokağında yaşayanlar, yetkililerden daha fazla hizmet beklediklerini ifade etti.