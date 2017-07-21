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Bu görüntüler Bodrum’dan geldi… Büyük kaçış!

Ege Denizi'nde gece yarısı meydana gelen deprem büyük paniğe neden oldu. Bodrum'da deniz sularının yükseldiğini gören vatandaşların kaçış anı kameralara böyle yansıdı. İşte o korkunç anlar...

21 Temmuz 2017 Cuma 07:59
Bu görüntüler Bodrum’dan geldi… Büyük kaçış!

Bodrum'da 6,3'lük depremin ardından  deniz sularının yükselmesi sırasında yaşanan panik vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Halkın büyük bir panik içinde kaçıştığı o anlarda bazı vatandaşların "korkudan ölüyoruz" şeklinde sözleri yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 07:59
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  • UZEYRUZEYR1 sa önce
    Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkâr etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır.ENFAL SURESİ 52.AYETİ KERİME
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