Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu görüntü pahalıya patladı!

Gemlik Liman Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak suntaları sahilden temizledi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
Bu görüntü pahalıya patladı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahile vuran suntalar Liman Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışmasıyla tamamen temizlendi. Moldova bayraklı geminin Gemlik limanından aldığı suntaları yanlış yüklediği için böyle bir olayın meydana geldiği, yüklü miktarda ceza kesildiği ve ileride doğacak zararlar sebebiyle gerekli sigorta teminatının ardından geminin serbest bırakılacağı öğrenildi. 

Geçtiğimiz hafta sonu Gemlik limanından hatalı yüklediği suntalar denize dökülen gemi halen bekletiliyor. Sahildeki suntalar Liman Başkanlığı ve Büyükşehir Sahil Daire Başkanlığı ekiplerince 2 günlük çalışmayla temizlendi. Ancak açıkta denizin dibinde kalan suntaların tespit ve temizleme işlemleri devam ediyor. Bu sebeple ileride doğacak zararların tazmini için gerekli sigorta teminatı beklenen gemi daha sonra serbest bırakılacak.

Yetkililer, geminin yanlış ve dengesiz yükleme sebebiyle kusurlu olduğunu, denizin dibindeki suntaların da temizleneceğini ifade ettiler. Moldova bayraklı geminin 500 bin liradan fazla bir bedel ödemek zorunda kaldığı, sigorta şirketiyle koordineli olarak Liman Başkanlığı'nın sahildeki suntaları temizlettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
  1. Bursa
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkulan oldu, İstanbul'dan büyük buzdağı koptu!
    1. Korkulan oldu, İstanbul'dan büyük..
    2. Cumhurbaşkanı'na suikast davasının..
    3. Mesut'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    4. Cengiz Ünder'in durumu bugün belli..
    5. Çipras'tan hadsiz Türkiye mesajı
    6. Özel harekatçılara "şehit olun" emri
    7. Olcay: Futbolu burada bırakmak istiyorum
    8. Ankara'da 20 lüks otomobile el konuldu
    9. Ülker Stadyumu'na UEFA teftişi
    10. Sessiz sedasız denedi! Süpriz adım
    11. Çorum'da yeşil yumurta yumurtlayan..
    12. Terör örgütü PKK telsizine yansıdı! O..
    13. Kelebek hastası gencin eğitim azmi
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL olmasaydı...
    15. Yusuf Kaplan: Tarihi 1000 yıldır biz..
    16. Mathieu Valbuena'ya Fransız..
    17. Gözlerinizde kızarıklık varsa..
    18. Kestane balı üreticinin yüzünü güldürdü
    19. Marcelo sağlık kontrolü için Lyon'a..
    20. Bylock kullanan gazeteciler deşifre..
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu