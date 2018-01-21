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Jet ve hilal aynı karede

Dün itibariyle başlatılan Afrin operasyonunda teröristlere bomba yağdıran bir jetimiz ile hilalin oluşturduğu görüntü Anadolu Ajansı fotomuhabiri Ahmet Özel'in objektifine böyle yansıdı

21 Ocak 2018 Pazar 14:03
Jet ve hilal aynı karede

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait 113 hedeften 108'ini vurdu.

Dün başlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nı takip eden Anadolu Ajansı fotomuhabiri Ahmet Özel'in çektiği bu fotoğraf ise hafızalara kazınacak türden...

Ahmet Özel, Afrin'e bomba yağdıran bir jetimizin, hilalin altından geçiş anını böyle görüntüledi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:03
  1. Afrin
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Zeytin Dalı Harekâtı
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