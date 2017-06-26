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Bu girişim piyasaları canlandıracak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketiciden AVM işletmelerine tarım ticaretinden gıda enflasyonu ile mücadeleye kadar geniş bir alanda ticarete ivme kazandıracak 100 maddelik yol haritası hazırladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:49
Bu girişim piyasaları canlandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tüketiciden AVM işletmelerine, gıda enflasyonu ile mücadeleden tarım ticaretine kadar geniş bir alanda ticarete ivme kazandıracak 100 maddelik yol haritasını Başbakanlığa sundu.

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin yüzleri güldüren karnesini çıkarırken, "Büyümede yüzde 5'ler rahatça yakalanacak. TL değer kazanıyor, dolar en düşük seviyesinde, ihracatta rekor kırıldı, istihdam artıyor. İç ticaret ivme kazanıyor" dedi.

Bakan Tüfenkci, büyümeyi destekleyecek, iç piyasayı canlandıracak pakette yer alan önemli başlıklara ilişkin şu mesajları verdi:

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 10:49
  1. ekonomik canlılık
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