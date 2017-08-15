Bu gıdalar kalp krizi riskini düşürüyor!

Dünyada bir çok kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağlıklı yaşam için kalp sağlığına yardımcı olacak gıdalar tüketilmesinde fayda var. İşte o gıdalar...

Balık

Somon, uskumru, mezgit ve diğer yağlı balıklar, aritmi ve damar sertliği riskini azaltıyor. Haftada 2-3 kez balık tüketmekte fayda var.

Yulaf ezmesi

Lif açısından zengin olan bu besin, kolesterol seviyesini düşürür ve sindirimi kolaylaştırır. En sağlıklı olan yulaf ezmesinin en az işlem görmüş olanı olduğunu unutmayalım.

Yaban mersini ve çilek

Kan basıncını düşürür ve kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur.

Nar

İyi bir antioksidandır. Kan basıncını düşürür, hemoglobin seviyesini arttırır.

Sızma zeytinyağı

Günde sadece birkaç kaşık zeytinyağı, kötü kolesterol seviyesini ve şekeri düşürür.

Sarımsak

Damarları genişletir, kan basıncını düşürür, damar sertliğinin oluşmasını önler.

Karpuz

Kalp sağlığında önemli rol oynar. İyi bir antioksidandır ve kolesterol seviyelerini dengeler.

Kuruyemiş

Kalbe iyi gelen protein lifleri içerir. Ayrıca kötü kolesterol düzeylerini düşürmeye yardım eden E vitamini içerir.

Brokoli ve ıspanak

Bu sebzelerin içeriğinde bir çok vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Kalbi aktive edip, kan basıncını dengeler. Ayrıca lif açısından çok zengindirler.

Yeşil çay

Günde bir fincan yeşil çay içmek, kolesterol oluşumun engeller. Ayrıca yeşil çay, metabolizmayı arttırır ve aşırı kilo alımını önler.

Tarçın

Kalp hastalıkları ve damar sertliğine karşı savaşır. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermenize yardımcı olur.

Bitter çikolata

Kakao oranı minimum %60- 70 olan bitter çikolata, kan basıncını normale döndürür, iltihap ve kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur.

Avokado

Kolesterol seviyesini azaltır ve atıkların temizlenmesini sağlar, kullanılabilir yağlar açısından da çok zengindir.

Elma ve armut

Kalbinizin sağlıklı kalmasında yardımcı olur. Kan dolaşımını normale döndürür, kolay erişilebilen sağlıklı gıdaların başında gelir.