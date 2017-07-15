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Kahraman Ömer Halisdemir'in anıtı saat tam 02:16'da açılacak

15 Temmuz'un kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir’in darbeci generali vurduğu saatte Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda anıt açılışı yapılacak!

15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:55
Kahraman Ömer Halisdemir'in anıtı saat tam 02:16'da açılacak

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda sabaha karşı saat 02.16'da anıt açılışı yapılacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, açılış için orada olacak.  Bakan Işık’ı Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı karşılayacak.                

Darbeci General Semih Terzi,  kahraman Astsubay Ömer Halisdemir  tarafından o gece saat 02.16'da vurulmuştu.

      

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:55
  1. Ömer Halisdemir
  2. 15 Temmuz
  3. Zekai Aksakallı
  • EnesEnes55 dk önce
    Ne büyük saadet Allah kısa bir acıya dünya da bile neler veyor. Ama tek şart benim yolunda gözü kara olmak. İş güç var namaz kazaya bırak tabi öyle olmuyor.
  • AdbaAdba1 sa önce
    Yani illaki put mu yapılacak unutulmasın diye. Heykellere aşık olan CHP MHP zihniyeti kurtarmadı bu vatanı ve 15 Temmuz zaferini,kalbinde put yerine iman olan yiğitler kurtardı.
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