Kahraman Ömer Halisdemir'in anıtı saat tam 02:16'da açılacak
15 Temmuz'un kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir’in darbeci generali vurduğu saatte Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda anıt açılışı yapılacak!15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:55
Hain darbe girişiminin yıl dönümünde Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda sabaha karşı saat 02.16'da anıt açılışı yapılacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, açılış için orada olacak. Bakan Işık’ı Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı karşılayacak.
Darbeci General Semih Terzi, kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından o gece saat 02.16'da vurulmuştu.