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Bu gece için uyarı yapıldı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

27 Temmuz 2017 Perşembe 18:33
Bu gece için uyarı yapıldı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra ve yarın İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel şekilde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı sağanak ile gök gürültülü yağışın etkili olması bekleniyor.

AA'nın haberine göre, vatandaşların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Trakya çevreleri ile Edirne'nin doğu, Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİ VE YARIN İÇİN 5 ŞEHRE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra ve yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılmasıgerekiyor.

MARMARA VE KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYURISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli poyraz fırtınasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara , çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama uyarısında bulunulan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde halen kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak esen rüzgarın yarın Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 18:33
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Batı Karadeniz
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