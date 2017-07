Bu fotoğraftan 10 dakika sonra öldüler

Kaza, bugün Ordu'nun Perşembe İlçesi'nde Perşembe-Bolaman Otoyolu Ordu Nefise Akçelik Tüneli çıkışında meydana geldi. Samsun-Ordu istikametinde seyir halinde olan Doğan Can Demirer'in kullandığı 28 AG 120 plakalı motosiklet, tünel çıkışında kontrolden çıkarak yolun orta refüjünde bulunan çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demirer ve arkadaşı Kudret Eren, motosikletin üzerinden yaklaşık 100 metre savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet ise kaza yerinden yaklaşık 400 metre ileriye savruldu. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu istikametine tek yönlü olarak trafik bir süre durdu.



Doğan Can Demirer ve Kudret Eren'in motosikleti bir arkadaşlarından emanet aldıkları, gezmeye çıktıkları belirtildi. Görgü tanığı vatandaşlar ise, motosikletin çok süratli seyir halinde olduğunu, sürücünün kontrolü sağlayamayarak kaza geçirdiğini iddia etti. Demirer ve Eren'in olay yerinde cansız bedenleri daha sonra, otopsi işlemleri için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAF ÇEKTİRİP 10 DAKİKA SONRA KAZADA ÖLDÜLER



Ordu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Doğan Can Demirer ve arakdaşı 21 yaşındaki Kudret Eren'in, kaza geçirmeden 10 dakika önce çekip sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafları ortaya çıktı.