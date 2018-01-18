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Bu fotoğraflarla duyurdu! Türk ordusu...

Afrin operasyonu için geri sayım sürerken, uluslararası medya bölgeden haber geçmeye başladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:28
Bu fotoğraflarla duyurdu! Türk ordusu...

Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye-Suriye sınırından çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti. Osman Örsal imzasını taşıyan kareler, Reyhanlı'da sınırın sıfır noktasından.

Fotoğraflarda TIR'lardan indirilen çok sayıda tank ve yaşananlara ilgi gösteren insanlar yer alıyor. Bir askerin tankı cephe hattına dua ederek uğurladığı kare, dikkat çekiyor.

Afrin'in etrafını neredeyse tamamen saran Türk askeri sınırda teyakkuz halinde, yüzlerce tank ve zırhlı araç emir bekliyor.

Afrin toplarla dövülüyor! Toplantıyı hedef aldılar.

Gece saatlerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından Afrin çevresindeki terör örgütü YPG hedeflerine top atışları yapıldı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 09:28
  1. Afrin
  2. ÖSO
  3. Osman Örsal
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