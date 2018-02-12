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Fotoğraflardaki tüm teröristler öldürüldü

Mehmetçik Afrin'i YPG/PKK'lı teröristlere dar ediyor. Burseya Dağı'nda ele geçirilen bu iki fotoğraftaki teröristlerin tümünün öldürüldüğü ortaya çıktı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:16
Fotoğraflardaki tüm teröristler öldürüldü

Mehmetçik Afrin ve çevresini teröristlerden temizlemeye devam ediyor. Havadan ve karadan süren operasyonlarda teröristler ağır kayıp verip kaçıyor. Mehmetçiğin Türk bayrağını diktiği Burseya Dağı'nda, bir teröriste ait sırt çantasından çıkan USB bellekteki fotoğraf, teröristlerin verdiği ağır kayıpların da kanıtı gibi.

Türk İstihbarat birimleri, sağ yakalanan PKK/ KCK/PYD-YPG'li teröristler ile yerel kaynaklarından aldığı bilgilerle bu 2 fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı. İki fotoğrafta yer alan 20'si kadın 34 teröristin tamamının öldürüldüğü belirlendi.

 

ÖLDÜRÜLEN ERKEK TERÖRİSTLER

1)-İsa Dilbirin, (2)-Dijwar Cernaf, (3)-Hesen Derazor, (4)-Şivan Serakaniye, (5)-Ebdulrahman Tamine, (6)-Rezan Zeydan, (7)- Delil Şivan, (8)-Sorej Dirbesiye, (9)-Hoğir Enteriye, (10)-Berkel Elzen, (11)-Zalid Feysel, (12)-Mihemmed Dilğeş, (13)-Serekol Masiro, (14)-Berwan Dirbesiye.

ÖLDÜRÜLEN KADIN TERÖRİSTLER

(1)-Asya Cudi, (2)-Helin Ereb, (3)-Beritan Sema, (4)-Sözdar Koçer, (5)-Awaz Kobane, (6)-Rehşan Gewer, (7)-Herekol Tekoşin, (8)-Arin Deniz, (9)-Deniz Demhat, (10)-Sözdar Heseke, (11)-Warsin Goran, (12)-Vivan Ebas, (13)-Ferman Awaz, (14)-Aram Özgür, (15)-Rozerin Çiya, (16)-Mijdar Agiri, (17)-Arjin Mazlum, (18)-Nupella Derik, (19)- Zozan Azad, (20)-Beritan Rojova.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 07:16
  1. YPG
  2. Afrin
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet1 sa önce
    Allah belalarini vermiş darısı cümle hainlere inşallah ateşlerini bol olsun
  • SeyfullahSeyfullah1 sa önce
    Anladığım kadarıyla bizim Yiğitler afrinin ke....aneleri'ni bombalamış lar
  • SeyfullahSeyfullah1 sa önce
    Cehennem'in or******pu'ları, cehennem 'in....enkleri
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