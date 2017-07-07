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Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun referandum kampanyası sırasında Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda askeri törenle karşılanması ile ilgili soruşturma tamamlandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:14
Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda tören mangası tarafından karşılanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Milli Savunma Bakanı (MSB) Fikri Işık’ın talimatıyla sivilleşmeden önce “Tümgenaral” seviyesindeki Teftiş Kurulu Başkanı’nın bizzat yürüttüğü soruşturma geçen ay tamamlandı. Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer en hafif disiplin cezası olan “uyarı” aldı.

Konunun üzerinde hassasiyetle duruldu. Teftiş Kurulu Başkanı bizzat Bandırma 6. Ana Jet Üssü’ne giderek soruşturmayı yaptı. Raporunu hazırladı ve Bakan Işık’a sundu. Raporda terön mangasıyla karşılamada kasıt olmadığı, ancak kusur kabul edileceği bildirildi. Bakan Işık da değerlendirmesini yaptı ve rapor doğrultusunda Tuğgeneral Biçer’e uyarı cezası verildi.

Kamuoyunda tepki çeken askeri törenle karşılama ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın direktifiyle soruşturulmuştu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan incelemede de “kusur” tespiti yapılmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal incelemenin sonucunu 23 Nisan resepsiyonunda açıklamış; “İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var” demişti. Bakan Işık o dönemde Orgeneral Ünal’ın açıklamaları için de “Bağlayıcı değil; ama asıl nihai karar, Bakanlığımızın Teftiş Kurulu’nun. O gelecek rapora göre, biz de işlem yapacağız. Şu anda verdiğim emir, inceleme ve gerektiğinde soruşturma emridir” değerlendirmesi yapmıştı.

Karar

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:14
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