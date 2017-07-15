Bu fotoğrafı gördü, sabaha kadar uyumadı... FETÖ sanıkları için tulum tasarlandı
Kıyafet şovuna son verilecek mi? Tekstilci İbrahim Türeli, ABD'deki mahkumların giydiği tulumlara benzeyen kıyafete onay verilmesi halinde 50 bin tulumu devlete hibe edeceğini söyledi.15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:08
FETÖ sanıklarının kıyafet şovuna son verilecek mi? Tekstilci İbrahim Türeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi davasında yargılanan Gökhan Güçlü'nün, mahkemeye ‘hero’ yazılı tişörtle gelmesi üzerine 1 gecede 4 ayrı renkte tulum tasarladı. ABD'de mahkumların giydiği turuncu renkli kıyafete benzeyen tulumu, FETÖ sanıklarının hapishanede giymesi için tasarlayan Türeli, darbecilerin tulumları giymesinin onaylanması halinde devlete 50 bin tulumu hibe edeceğini söyledi.
Projenin uzun zamandır aklında olduğunu kaydeden Türeli, FETÖ sanıklarının mahkeme salonuna ‘hero’ yazılı tişörtle gitmesinin zoruna gittiğini ifade etti. Türeli, konuya ilişkin şunları söyledi: “FETÖ'cüler neyin kahramanlığını yaptılar. Bu vatana, bu millete bomba atarak, insanları öldürerek mi kahramanlık yapmışlar. Bu yazıyı gördükten sonra sabaha kadar çalışarak bu kıyafetleri hazırladık. Benim tek isteğim, bu kıyafetleri FETÖ mensuplarına giydirmek. Şehit ailelerinin, gazilerin az da olsa yüreklerine su serpileceğine inanıyorum. Takım elbiseyle, tıraş olarak mahkemeye çıkmalarının bir anlamı yok. ABD'de olduğu gibi FETÖ mensuplarının bu kıyafetleri giymesi gerekiyor ki millet, bir kilometre öteden ‘bunlar teröristtir' diyebilmeli.”
“SABAHA KADAR ÇALIŞTIK”
Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı General Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i rüyasında gördüğünü ve bu rüyasının ardından sabaha kadar çalışarak kıyafetleri hazırladıklarını belirten Türeli, “Ömer Halisdemir, şirketin üstündeki terasta duruyordu. Koşa koşa yukarı çıktım. Yukarı çıktığımda Halisdemir'in yer değiştirdiğini gördüm. Bana gülümseyerek ‘Korkma bir şey yok' dedi. Ömer Halisdemir'i rüyamda gördükten sonra karar verdim ve sabaha kadar çalışılarak kıyafetler yapıldı” ifadelerini kullandı
Onay verilmesi halinde 50 bin adet kıyafeti devlete hibe edeceğini vurgulayan Türeli, “Bir kıyafetin bana maliyeti 50-60 TL arası ve vatanıma, milletime kurban olsun, şehitlerime helal olsun. 50 bin kıyafeti 3 ay içerisinde teslim edebiliriz. Esnaf arkadaşlarımız da tişörtlerde ‘Kahraman' yazmasından dolayı rahatsız. Bunu kim giydirdi ve nasıl mahkeme salonuna kadar gelebiliyor. Esnaf arkadaşlarımız içeride hala FETÖ'cü olduğunu düşünüyor. Bu da esnafı rahatsız ediyor. Şehit ailelerinin ve gazilerin de ciddi anlamda üzüldüğünü düşünüyorum. Buradaki bu yazıyı giydirenlerden hesap sorulması lazım. Esnaf arkadaşlarımız da tek kıyafet konusunda beni destekliyor” dediğini anlattı.
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Cihan4 dk önce Çook geç bile kalınmış bir uygulama bence kanuni6 dk önce H A R D A L. RENGİ OLSUN. YAKIŞIR . Hayri19 dk önce Cebe ne gerek vardi! Emir28 dk önce Tüm terörist hainlere pembe tulum giydirilsinki millet aşşagilik adi olduklarini anlasinlar yada turuncu diger renkler olmaz diger renklerin ağirliği var kirmizi pembe.turuncu bu renkler onlarin aşşagilik ve korkak olduklarini .r vesselam mrc47 dk önce Terör suçundan yatanlar için olmalı Mücahit Korkmaz55 dk önce Siyah beyaz enine çizgili olsa daha iyi olur. Enes57 dk önce Gerek yok hüküm yemeden yememeli kimse tabi. Suçu açık olanlara değişebilir fakat bu da hüküm ile yani hakim kalemi kırdıktan sonra. Erdogan 1 sa önce Bence gökkuşağı renk fetoşlar için en uygunu. Hakkı1 sa önce Daltonlar kıyafeti de olabilir... M1 sa önce Cok güzel , böyle olmalı. Pembe renk de düşünülebilir. Entari modeli de fena olmaz.Ayakları da prangalı olmalı.