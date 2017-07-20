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Bu fotoğraf ülkede çizgi film yasaklattı!

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e benzetilen ünlü çizgi film karakteri, ülke genelinde artık izlenemeyecek.

20 Temmuz 2017 Perşembe 18:28
Bu fotoğraf ülkede çizgi film yasaklattı!

Çin Hükümeti; halkı yeni bir yasakla daha karşı karşıya bıraktı. Bu sefer ünlü bir çizgi film karakteri olan Winnie the Pooh, ülke genelindeki yasağa takıldı.

JİNPİNG'E BENZEDİĞİ İÇİN YASAKLANDI

Karakterin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e benzetilmesi nedeniyle karakterin bulunduğu her şey ülkede yasaklandı. WeChat’te GIF'leri bulunan Winnie the Pooh'un artık kullanılmaması herkesi şaşırttı.

FİNANCİAL TİMES'TA FOTOĞRAF YAYINLANDI

Financial Times'ın pazartesi günkü haberinde 2013 yılındaki Xi Jinping ve eski Amerikan Başkanı Barack Obama’nın bir fotoğrafını kullandı. Winne the Pooh ve Tiger’ın bir resmi ile karşılaştırılınca başlayan komik referanslar Pooh’nun Çin’de engellenmesi ile sonuçlandı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 18:28
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