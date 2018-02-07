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Bu fotoğraf Afrin'de yaralanan askerlerimize ait

Afrin'de teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan iki askerimiz tedavi için Türkiye'ye getirildi. Mehmetçiklerin acil serviste el ele tutuştukları görüntü sosyal medyaya damga vurdu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:27
Bu fotoğraf Afrin'de yaralanan askerlerimize ait

Zeytin Dalı Harekatı 19. gününde başarıyla devam ederken havan saldırısı sonucu yaralan ve Türkiye'ye getirilen iki askerimizin görüntüsü yürekleri dağladı.

Hastanede tedavi altına alınan iki Mehmetçik'in yaralarını unutup el ele tutuşarak birbirlerine moral vermeleri dikkat çekti.

"CANLARI YANIYORDU AMA..."

O anı sosyal medya hesabından paylaşan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy fotoğrafı şu notla paylaştı:

"Dün gece Afrin'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağ olsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur."

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 12:27
  1. Afrin
  2. Zeytin Dalı harekatı

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  • Tekin YAMAÇTekin YAMAÇ1 sa önce
    Hıçkıra Hıçkıra Ağlamak İstiyorum. Ya Şafi Ya şafi Ya Şafi Sen Şifa Verenlerin en hayırlısı ve Merhametlisisin
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