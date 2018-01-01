Bu fırında ekmeğin nasıl yapıldığını gördükten sonra bizdekilere şükredeceksiniz

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Hijyen konusunda oldukça geri olan Bangladeş'te ekmek bu fırında yapılıyor...
01 Ocak 2018 Pazartesi 18:40
Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 18:40
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