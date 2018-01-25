Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'

Hindistan'da bir Hindu kraliçe ile ülkesini fetheden Müslüman arasındaki ilişkiyi anlatan film, ülkede krize neden oldu. Kraliçenin mensubu olduğu kast grubunun üyeleri, filmin vizyona girmesi durumunda kendilerini yakacaklarını söyledi. Film, geniş güvenlik önlemleri altında vizyona girecek.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:59
'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'

Filmde konu edilen Hindu kraliçe, Hindistan’ın en büyük kast gruplarından Rajput üyesi. Rajput kadınları, film gösterime girerse kendilerini yakma tehdidinde bulundu. Başrol oynayan kadın oyuncu Deepika Padukone’ye ise ölüm tehditleri yağıyor. Bazıları kadın oyuncuyu öldürene büyük para ödülleri vaat ederken, daha önce de film ekibine yönelik saldırılar olmuş ve bazı çekim setleri tahrip edilmişti.

Bazı eyalet yönetimleri, filmin gösteriminin iptali için yüksek yargıya ve başbakana başvurdu. Ancak Yüksek Mahkeme, Gucerat, Racastan, Madhya Pradeş ve Haryana eyalet yönetimlerince filmin gösterimine yasak getiren kararı bozmuştu. Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulunca (CBFC) onaylanan film, bugün tartışmalar arasında gösterime giriyor.

Konusu 16. yüzyıldan kalma Sufi şiiri “Padmavat” üzerine inşa edilen “Padmavati” filminde, Delhi’nin Müslüman Sultanı Alaeddin Halaci tarafından yakalanmaktansa kendisini öldürmeyi seçen Rajput kraliçesinin kurgusal hikayesi anlatılıyor. Filmin yönetmeni Sanjay Leela Bhansali, filmdeki ana karakterler arasında romantik bir ilişki varmış gibi göstererek tarihi çarpıtmakla eleştirilirken, Bollywood yönetmeni bu iddiaları reddediyor.

Polis yetkileri, dün Mumbai’de filmi protesto etmek amacıyla toplanan gruba müdahale edildiğini belirterek, 50 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Gujarat eyaletinde de protestocuların 200’den fazla araca zarar verdiğini söyleyen yetkililer, Uttar Pradeş eyaletindeki Meerut kentinde dün eylemcilerin bir alışveriş merkezinin camlarını kırdığını aktardı. Eylem yapan başka bir grup da Yeni Delhi-Jaipur yolunu trafiğe kapattı.

Hürriyet

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 13:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'a Suriye'de büyük şok!
    1. İran'a Suriye'de büyük şok!
    2. Geçen yıl bu nedenden dolayı 2 bin..
    3. Oyuna girince, Fenerbahçeliler çıldırdı
    4. TSK'dan son dakika Afrin açıklaması!
    5. O kentte büyük şok! Sokak ortasında..
    6. 'Bu film yayına girerse kendimizi..
    7. Artık daha güvendesiniz
    8. Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çağrı: Bant..
    9. Hükümetten flaş açıklama! Söz bitti
    10. Aşiret 40 araçla geldi: Bizi askere alın
    11. Le Guen: Takım olarak savaşmaya hazırız
    12. Eşi görüşmemiş vurgun! 500 TIR..
    13. Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!
    14. ABD'li generalden skandal itiraflar!..
    15. Kemal'in üçüncü rakibi belli oldu!..
    16. CHP'den Muharrem İnce'ye jet cevap geldi
    17. En ulu kubbe
    18. Teröristleri gömecek yer kalmadı
    19. Salih Müslim rezil oldu! Hemen kaldırdı
    20. Skandal! Artık şehitleri teslim..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...