Bu fasulyenin fiyatı 35 lira!

Ordu'nun Akkuş İlçesi'nde Akkuş Ziraat Odası öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında, 6 yıl önce 2 liraya satılan şeker fasulyesi Türk Patent Enstitüsü tarafından 'Akkuş Şeker Fasulyesi' markasıyla 'coğrafi işaret' olarak tescillendi. Tescil işleminin ardından 6 yılda fiyatı katlanarak artan normal üretilen 'Akkuş Şeker Fasulyesi'nin kilogramı 20 liraya yükselirken, organik olarak üretilen fasulyenin fiyatı ise 35 lirayı buldu.

Özellikle organik fasulyeye yoğun talep olduğunu, mevcut üretimle bu talebi karşılayamadıklarını, üretimin de her geçen yıl artırıldığını belirten Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, "Üretilen fasulyeyi yurt dışına kargo ve PTT ile satıyoruz. Fasulyemizin ünü yurt dışına, özellikle Avrupa ülkelerine yayıldı. Sadece Almanya'dan bir firma 100 ton organik fasulye istedi. 35 liradan organik fasulye ihracat etmeyi planlıyorduk. Ancak 20 ton civarında organik fasulye üretebildik ve bu talebi maalesef bu sene karşılayamadık. 39 üreticimizle sözleşme yapmıştık. Bu yıl 20 ton civarında üretebildik. Önümüzdeki sene inşallah 100 ton organik fasulye üretim yaparak Almanya'nın talebini karşılamaya çalışacağız. Bunun için fasulye üreten 1500 üreticimizden 500'ü ile organik fasulye için sözleşme yaptık" dedi.

FINDIK FİYATINI ÜÇE KATLADI

İlçede üretilen organik fasulyenin fındık fiyatını üçe katladığını, talebin daha çok artmasıyla üreticinin de üretimi yaygınlaştıracağını vurgulayan Ahmet Kaya şunları söyledi:

"İlçemizde yetiştirdiğimiz fasulyenin diğer fasulyelere göre birçok farklı özelliği var. Aroması ve kendine has tadı, kokusu var. Fındığa göre de çok kazançlı. 1 kilo fındık 10 liradan satılırken, 1 kilo organik fasulyenin kilosu ise 35 lira. Biz fasulye hasadı başlamadan önce fasulye fiyatını açıklıyoruz. Üreticilerimizden fasulyeyi alıp paketleme tesisimizde talebe göre paketliyoruz. Markamızla paket halinde satıyoruz. Ayrıca İstanbul'da Türkiye genelinde şubeleri olan büyük bir marketle sözleşme imzaladık. Kilogramı 22 liradan depo teslimi markete 'Akkuş Şeker Fasulye' satmaya başladık. Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir'de bu marketin şubelerinde satılıyor. Yılda 300 ton fasulye üretimi yapılıyor, bunun 20 tonu organik fasulyeden oluşuyor. Sulama sistemi kurulmasıyla üretimin katlanarak daha da artmasını bekliyoruz."