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Bu evlilik sadece 18 saat sürdü

ABD'de kanser tedavisi gören bir kadın,sürpriz nikahla dünyaevine girdi. Kadın, yaşadığı mutluluktan saatler sonra hayatını kaybetti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 23:02
Bu evlilik sadece 18 saat sürdü

ABD'nin Connectıcut eyaletinde 30 Aralık'ta evlilik planı yapan 31 yaşındaki Heather Mosher adlı kadın bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Doktorlar, ilerleyen hastalığı nedeniyle genç kadının fazla zamanı kalmadığını söyledi.

Bunun üzerine erkek arkadaşı nikah tarihini erkene aldı. Çift, hastanede dünyaevine girdi.

Mutlulukları ise bir günden kısa sürdü. Genç kadın, evlendikten 18 saat sonra hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 23:02
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