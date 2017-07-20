Bu durak çok farklı!

Bilecik'te kliması ve kütüphanesi olan otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar, bir yandan kitap okurken bir yandan makineden aldıkları kahveyi yudumlama fırsatı buluyor.

Belediye tarafından kentin altı noktasına yerleştirilen "6K Akıllı Durakları"nda, kütüphane ve kablosuz internet hizmeti veriliyor.

Osmanlı mimarisiyle yaptırılan klimalı duraklarda yazın serin ortamda otobüs bekleyen vatandaşlar, burada kitap okuyup internete girerken, konulan makineden kahvelerini de alıyor.

Duraklarda incelemede bulunan Belediye Başkanı Selim Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin başlangıç olduğunu söyledi.

Akıllı belediyeciliğin ilk adımını akıllı duraklarla attıklarını dile getiren Yağcı, şöyle konuştu:"Hemşehrilerimizin sıkılmadan, kendi evlerindeymiş gibi otobüs beklemelerini sağlayacak bir organizasyonu gerçekleştirdik. Burada hemşehrilerimiz, istediği şekilde internet ağını şifresini girerek kullanıyor. Tüm bilgileri alabilecekleri akıllı ekran var. Kütüphanede güncel gazete ve kitapları okuyabilirler. Klimamız yaz kış hizmet verecek. Güvenlik anlamında kamera var. Vatandaş sabah simidini alıp geldiğinde veya gün içinde isteği zaman kahvesini içebilecek. Hemşehrilerimiz bu uygulamadan son derece memnun. Kentin ana arterlerinde olan bu durakları, tüm noktalarda kurmayı planlıyoruz."

Yağcı, dün Ankara'da Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneğince ülke çapında düzenlenen yenilikçi projeler yarışmasında "akıllı durakların" ödüle layık görüldüğünü bildirdi.