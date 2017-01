Bu dünyadan gencecik bir yiğit daha göçtü...

AGD camiasını hüzne boğan olay dün akşam yaşandı. Sakarya/Adapazarı İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Başkanı olan Muhammed Emin Özkan (16) kalp krizi sonucu vefat etti. Muhammed Emin Özkan'ın WhatsApp konuşmasında kullandığı ifadeler okuyanları duygulandırdı.



HASTA YATAĞINDAN KALKIP GÖREVE GİTTİ



Genç yaşta Hakk'ın rahmetine kavuşan Muhammed Emin Özkan, hasta olmasına rağmen, kendisini görev için çağıran ağabeyine verdiği cevap, okuyanları hüzünlendirdi. Özkan, AGD'de görevli ağabeyinin "Selamun aleyküm. Kardeşim Allah senden razı olsun, ayakların dert görmesin. Hasta hasta geldin, verilen emirlere uydun. Bu gece beni mutlu ettin. Rabbim de seni mutlu etsin. Abindim ama bundan böyle öz abinden daha öteyim. Ne derdin ne sıkıntın olursa her zaman, her imkanda buradayım, yanındayım. Gecen hayrolsun, Allah'a emanet ol" mesajına duygu dolu cümlelerle cevap vermiş.



"KOŞTURA KOŞTURA GELİRİM"



Görevini yerine getirdiği için kendisine teşekkür eden ağabeyine cevap yazan Muhammed Emin Özkan, "Ne demek abicim, bu dava için iki elim kanda olsa bile koştura koştura gelirim. Boynumuzun borcu bu bizim. Her zaman kardeşin burada. Her türlü göreve hazır. Senin de gecen hayırlı olsun. Allah'a emanet." ifadelerini kullandı.



Kaynak: www.milligazete.com.tr