Bu dondurma erimiyor!
Japon uzmanların geliştirdiği sıcak havada erimeyen dondurma test edildi.13 Ağustos 2017 Pazar 12:28
Ağustos sıcaklarında bile erimeyen dondurmanın testine yoğun ilgi gösterildi.
Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan habere göre, Japon uzmanlar, yağ ve suyun birbirinden ayrışmasını engelleyen bir sıvı olan polifenolün süt kremasını sertleştirdiğini fark etti. Kanazawa Üniversitesi'nden bir profesör ise buradan yola çıkarak söz konusu dondurmayı geliştirdi.
Erimeyen dondurmanın bir topu, yaklaşık 4.5 dolardan satılıyor.