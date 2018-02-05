Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu defa onlar konuştu: PKK'yı bitireceğiz

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında ele geçirilen Bülbül ilçesinde sözde PYD bayrağını indiren Özgür Suriye Ordusu 5. Alay komutanları, Zeytin Dalı Harekatını ve yaşadıklarını anlattı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:52
Bu defa onlar konuştu: PKK'yı bitireceğiz

Ele geçirilen Bülbül kasabasında her yerde Abdullah Öcalan posteri ve PKK ile ilgili birçok dökümanın ele geçirildiğini belirten komutan, "İlçe olarak kabul ediyorlar, belediyeler karakollar hastaneler her şey vardı ilçede. Belediye binasında, her yerde Abdullah Öcalan resimleri vardı. İnsanlardan para toplamışlar onlarla ilgili makbuzlar vardı. Aslında şunu bilmek lazım senelerdir PYD’nin PKK olduğunu ispat etmek için devletimiz liderlerimiz her şeyi söyledi. Ama kendini bilmeyen vatan hainleri bunları söyletmemek için herşeyi yaptılar. Şehrin içinde kongre salonlarında Meryem ana fotoğrafları ve dilek ağaçları var" dedi.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU TERÖRİST DEĞİL

Özgür Suriye Ordusun da savaşanların terörist olmadığını belirten komutanlar, “Hala memleketin içerisinde Özgür Suriye Ordusuna terörist diyen orada savaşan her vatan evladına terörist muamelesi yapmak isteyen bazı siyasi zihniyetlere sesleniyorum, başaramayacaksınız. Özgür Suriye Ordusundaki Arap ve Türkmen kardeşlerimize laf söyletmedik, söyletmeyiz. Sıcak koltuklarından konuşanları bir gün bir saatliğine cepheye davet ediyoruz. Görsünler bakalım terörist mi yoksa gerçekten vatan evlatları mı. Paçavralarını heryere çekmişler biz gönderde bir tek Türk bayrağını biliriz başka bayrak olmaz. Gördüğümüz yerden de o paçavrayı indirmek bizim vatan borcumuz. Çıktık ne kadar bayrak ve Abdullah Öcalan posteri gördüysek onları indirdik ve Türk bayrağını göndere astık. Bunu her vatan evladı yapardı. Herkes vatanını korumanın peşinde biz PKK ve PYD’den buraları temizlemek istiyoruz. Ordumuza, mücahitlere ve Özgür Suriye Ordusuna güvenin biz bu pislikleri buradan nereye kadar sürmek gerekiyorsa sürelim” dedi.

5. Alay’ın Türkmen komutanları, Türkiye’nin kendilerine kucak açtığını belirterek, "Allah Türkiye Cumhuriyetinden razı olsun bize kucak açtı. Bütün dünya bilsin dünyada ucunda şehadet olan bir mücadelenin peşinden sevgiyle koşan tek milletiz. Şükür inancımızı kaybetmedik. Sayın Cumhurbaşkanımız ne demiş inancını kaybeden yeşil iken çöle döner bizde bunu mesaj olarak herkese gösteriyoruz. Allah’ın izniyle orada her yer yeşil olacak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:52
  1. 5. Alay
  2. Türkmen komutanlar
  3. Özgür Suriye Ordusu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
    1. Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1..
    2. MHP, Kars Belediye Başkanı'nın..
    3. MHP bir belediye başkanının istifasını..
    4. Almanya'da Türk aile evlerinde ölü..
    5. Yunan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler..
    6. Terör örgütü yandaşları Roma'yı savaş..
    7. Svat vadisinde askeri kampa saldırı
    8. Kontrolden çıkan araç park..
    9. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na PM şoku!
    10. TSK: Bir tankımız vuruldu
    11. İtalyan polisi PKK'lılara acımadı
    12. Azez'e roketli saldırı: 8 kişi yaralı
    13. AK Partili belediye başkanı Meydan..
    14. Yer: Antalya.... Bremen Mızıkacıları..
    15. Bakanlar öğrencilerle birlikte süt..
    16. DEAŞ o bölgeye saldırdı
    17. Celal Şengör'den şaşırtan 'Afrin'..
    18. Eski Beşiktaşlı Eneramo'dan sürpriz..
    19. Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme!
    20. Fenerbahçe'de flaş Ozan kararı!
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'