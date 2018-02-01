Bu defa Hama'ya saldırı düzenlendi

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde bir hastaneye hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu geçici hükümetin Sağlık Bakanı Firas Cundi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejimi sistematik olarak özellikle hastane ve sağlık ocaklarını hedef alıyor." dedi.

Cundi, Esed rejiminin Hama'nın Keferzita ilçesindeki sivillerin tedavi gördüğü hastaneye hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve saldırı sonrası hastanenin acil bölümünün yıkıldığını söyledi.

Olayda can kaybı yaşanmazken hastanenin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Hama ilinin kuzeyi, son 1,5 aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.