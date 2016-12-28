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'Bu davaya onların yüzüne bakmak için geldim!'

15 Temmuz şehitlerinin aileleri, darbe girişiminde Cumhurbaşkanını korumak üzere Özel Harekatçıları Huber’e götürmedikleri iddia edilen polislerin yargılanmasını takip etmek için Silivri’ye geldi.

'Bu davaya onların yüzüne bakmak için geldim!'
Eklenme: 28 Aralık 2016, 19:05
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Şehit annesi Gülzerin Kılıç, ”Bugün bu davaya onların yüzüne bakmak için geldim. Ben ölene kadar çocuğumun davasını takip edeceğim” dedi. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanını korumak üzere Özel Harekatçıları Huber’e götürmedikleri iddia edilen 29 polisin yargılanmasına dün sabah saatlerinde başlanmıştı. İstanbul 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu’nda görülen davanın bugünkü oturumunu takip etmek üzere 15 Temmuz şehitlerinin aileleri Silivri’ye geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde darbeci askerlere karşı mücadele ederken şehit düşen Mehmet Ali Kılıç’ın annesi Gülzerin Kılıç, babası Abdullah Kılıç ve yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şehit ağabeyi Onur Ayanoğlu ile birlikte darbeci askerlere karşı direnirken, gazi olan Oğuz Ayanoğlu duruşma salonunun önünde açıklamalarda bulundu.

Şehit Mehmet Ali Kılıç’ın annesi Gülzerin Kılıç Silivri’ye yargılanan polislerin gözlerine bakmak ve çocuğunu nasıl öldürdüklerini sormak için geldiğini söyleyerek, ”Bugün bu davaya onların yüzüne bakmak için geldim. Ama göremedim. Ben gururluyum. Yavrumla gurur duyuyorum. Ben ölene kadar çocuğumun davasını takip edeceğim. Onların gözünün içine bakıp ’biz sizi besledik. Yavrum size ne yaptı. Kurşun sıkarken hiç mi vicdanınız sızlamadı mı?’ diye soracaktım. Onlara insan demiyorum. İnsan duyguları yoktu çünkü. Öpmeye kıyamadığım yavruma suçsuz yerde kurşun sıktılar. Bunları soracaktım. Bugün onun için geldim buraya. İdamlarını istemiyorum. Yavaş yavaş ölsünler” şeklinde konuştu.

Şehit Mehmet Ali Kılıç’ın babası Abdullah Kılıç ise, “Şehit ve gazilerimizi korumak desteklemek amacıyla buradayız. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bu içerideki hainleri beslemesinler. En kısa zamanda onların idamını istiyoruz. Daime şehit ve gazilerimizin takipçisiyiz” diye konuştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şehit olan Onur Ayanoğlu’nun kardeşi gazi Oğuz Ayanoğlu ise, “Kardeşim şehit oldu ama biz gururluyuz. Bize hayatta bir daha yaşayamayacağımız kadar büyük bir onur bıraktı. İsmi gibi onurlu bir şekilde vatanı için şehit düştü. Davamızın takipçisiyiz. Bu hainlerinn en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Tabi ki bizim en çok istediğimiz şey idam edilmeleri. Bunların yaşaması ve içeride beslenmeleri zorumuza gidiyor. 248 tane canımızı bizden aldılar. Davamızın sonuna kadar arkasındayız. Ve onların kesinlikle idam edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başak Akbulut - Mehmet Başa

 
Etiketler15 Temmuz darbe girişimi15 Temmuz şehitlerinin aileleridarbe girişimi
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