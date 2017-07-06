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Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de ilk etçi damızlık tavuğun geliştirildiğini belirterek, "Kendi Ar-Ge çalışmalarımız ile kendi etçi damızlık tavuğumuzu geliştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje için bugüne kadar 20 milyon lira harcama yapıldı. Bu gelişme dışa bağımlılığı azaltacak ve orta vadede de dışa bağımlılığı ortadan kaldırmış olacaktır." dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:42
Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Türkiye'de ilk etçi damızlık tavuğun geliştirildiğini belirterek, "Kendi Ar-Ge çalışmalarımız ile kendi etçi damızlık tavuğumuzu geliştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Türkiye'de ilk kez geliştirilen "Etçi Damızlık Tavuk (Anadolu -T)" ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ıslah edilerek geliştirilen "Siyah Pirinç (Siyah-1)" ile ilgili düzenlediği tanıtım toplantısında, tavuk eti sektörünün dünyadaki ekonomik büyüklüğünün 200 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, yılda 2 milyon ton piliç eti ürettiğine işaret eden Çelik, bu rakamla ülkenin dünyada 9. sırada bulunduğunu ifade etti.

Çelik, dünya kanatlı eti ihracatında, Brezilya, ABD, Hollanda ilk üç sırada yer alırken Türkiye'nin 11'inci sırada bulunduğunu vurgulayarak, 2016'da 337 bin ton tavuk eti ihraç edildiğini bildirdi.

Türkiye'deki yıllık kişi başına tavuk eti tüketiminin 22 kilogram olduğunu kaydeden Çelik, dünyada bu rakam ile 7. sırada yer aldığını belirtti.

Çelik, kanatlı sektörünün en hassas konusunun damızlık materyal geliştirilmesi ve temini olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün dünyada kendi etçi damızlığını geliştirmiş Almanya, Fransa ve Amerika olmak üzere üç ülke bulunmaktadır. Dünya tavuk eti üretiminin yüzde 90'ını bu üç ülkenin geliştirdiği hatlarla sağlanmaktadır. Biz de bu sektörde söz sahibi olmak ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayabilmek için etçi tavukta devam eden Ar-Ge çalışmalarının sonucunu bugün aldık. Dünyada var olan 3 etçi tavuk hattına bugün 4'üncü hat Türkiye tarafından ilave edilmektedir. Kendi Ar-Ge çalışmalarımız ile kendi etçi damızlık tavuğumuzu geliştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje için bugüne kadar 20 milyon lira harcama yapıldı. Bu gelişme dışa bağımlılığı azaltacak ve orta vadede de dışa bağımlılığı ortadan kaldırmış olacaktır. Geliştirilen yerli etçi tavuklarla, 42 günlük yaşta elde edilen canlı ağırlık 2 kilo 850 gram ile 2 kilo 920 gram arasındadır. Günde 1,6 kilogram yem ile 1 kilogram et elde edildiği düşünülürse, şu anda piyasadaki tavuklarla yarışılabilir bir tür elde edilmiş olduğu görülmektedir."

EBEVEYN TAVUKLAR ARALIKTA ÖZEL SEKTÖRE VERİLECEK

Geliştirilen etçi tavuğa ait verilerin özel sektörle paylaşıldığını ve taleplerin toplanmaya başlandığını anlatan Bakan Çelik, aralık ayından itibaren talepler doğrultusunda özel sektöre etlik ebeveynlerin verileceğini bildirdi.

Ayda takriben 16 bin ebeveyni özel sektöre vermeyi düşündüklerine değinen Çelik, yıllık olarak da yaklaşık 200 bin ebeveyn verilmesini öngördüklerini açıkladı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:42
  1. yerli tavuk
  2. anadolu t
  3. siyah pirinç
  4. siyah 1
  • SözügüzelSözügüzel4 dk önce
    Kırmızı eti yememek nolurki yemeyelim kardeşim
  • adanalıadanalı12 dk önce
    tavuğu bırakta kırmızı et fiyatlarına bak çelik efendi ,millet et alamıyor ak partiye zarar veriyorsun.
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