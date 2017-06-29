Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu da 'sıcak hava' izni

Aydın'da sıcak hava nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engellilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 22:06
Bu da 'sıcak hava' izni

Aydın'da sıcak hava nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engellilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Aydın'da sıcaklığın yarın 44 derece olacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 22:06
  1. aşırı sıcaklar
  2. sıcak hava izni
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ava gitti, canından oldu
    1. Ava gitti, canından oldu
    2. Kalp yetersizliği olanlar nasıl..
    3. Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici..
    4. “Çıkarılması için rüşvet vermemiz..
    5. Katar krizinde flaş iddia! Üs kuruyorlar
    6. Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı
    7. Cami cemaatini ezmeye çalışan kişi..
    8. Bu meyvelerin faydaları renklerinde..
    9. Neden eğri oturuyoruz?
    10. Bu da 'sıcak hava' izni
    11. Adete taş ocağı!
    12. Teröristbaşı Gülen'den talimat:..
    13. Operasyon tarihi belli oldu! TSK emir..
    14. Almanya'da enflasyon zirveye koşuyor
    15. Mehmetçik hazır! Temmuz fırtınası..
    16. Dünyanın ilk ''Orman Kenti'' o ülkede..
    17. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü için skandal..
    18. Diriliş Ertuğrul'un 4.sezonunda neler..
    19. Bahçeli: ABD'li Bakan'ın sözleri art..
    20. Kalp krizine bağlı ölümlerin temel..
    Üçok'tan şok uyarı: Darbe yapacak güçteler
    Üçok'tan şok uyarı: Darbe yapacak güçteler
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’