Bu da 'sıcak hava' izni

Aydın'da sıcak hava nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engellilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Aydın'da sıcaklığın yarın 44 derece olacağı tahmin ediliyor.