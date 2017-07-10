Bu da sarımsak nöbeti

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde üreticiler sarımsaklarını hırsızlık olaylarına karşı korumak için geceleri tarlada nöbet tutuyor.

Sarımsak hasadı yapan çiftçiler, sarımsakları kuruması için 10 gün tarlada bırakıyor. Çiftçiler bu süre içinde herhangi bir hırsızlık olayının yaşanmaması için gündüz biçtiklerin ürünlerin gece nöbetini tutuyor.

Üreticilerden 71 yaşındaki Hüseyin Özsoy, sarımsağın değerli olduğunu ve hasat sonrası hırsızlık olayları yaşandığını söyledi. Tarlada hasat sonrası nöbetlerine devam ettiklerini ifade eden Özsoy, römorka çadır kurduklarını ve sabaha kadar burada nöbet tuttuklarını anlattı.

Geceleri sık sık çadırdan çıkarak tarlayı dolaştıklarını dile getiren Özsoy, "Bundan birkaç yıl önce yine nöbet tutarken, çadırın içinde değil de tarlanın farklı bir yerinde bekledim. Hırsız geldi, çadırın içine baktı. Beni göremeyince sarımsakları çuvallara doldurmaya başladı. Daha sonra ben hırsızı yakaladım. Sarımsak kıymetli bir ürün olduğu için bu şekilde hırsızlık olayları olabiliyor." dedi.

"Sarımsak yetiştiriciliğinde çok büyük bir emek var"

Sarımsak yetiştiriciliğinde çok büyük bir emek olduğuna işaret eden Özsoy, Taşköprü sarımsağının yerini başka sarımsağın tutmadığını söyledi.

Hasadın ardından sarımsakları kuruma süresi boyunca tarlada bıraktıklarına işaret eden Özsoy, "Bu süre içinde hırsızlıklarla karşılaşabiliyoruz. Sarımsağımız kuruyuncaya kadar yaklaşık 10 gün nöbet tutacağım." dedi.

Taşköprü'de 25 bin dönüm alanda 5 bin çiftçi tarafından yılda ortalama 20-25 bin ton sarımsak üretiliyor. İlçede sarımsağın yaşken kilosu 5 liradan satılıyor. Çoğunluğu Türkiye'de tüketilen Taşköprü sarımsağı, Almanya, Japonya, ABD gibi ülkelere de ihraç ediliyor.