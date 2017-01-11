Bu da Hürriyet yazarı Ömür Gedik: Kedim ölünce intihar etmeyi düşündüm

Trafik kazası sonucu ölen kedisi Kaliko’nun ölümü hakkında konuşan ve ilginç ifadelerde bulunan Ömür Gedik “Kaldığım site içinde yolun ortasında onu yerde yatarken gördüm. İlk önce yuvarlanıyor, oyun oynuyor zannettim. Ezilecek diye onu yoldan almaya giderken yaklaştıkça başından kan aktığını farkettim. Direkt kucağıma alıp yakınlardaki veterinere gittik. 5 dakika sonra Kaliko’yu kucağıma verdi ve öldüğünü söylediler. Çok üzüldüm çok ağlamıştım. Onu bir beze sarıp aldık ve evimizin bahçesine gömdük ” dedi.

İNTİHARI DÜŞÜNDÜM

Gedik, konuşmasının devamında yaşadığı psikolojiden bahsederek “Bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama bir ara onunla buluşacağım diye intihar etmeyi bile düşünecek duruma geldim. Çok zor zamanlar geçirdim ” dedi.

“ÖLÜMSÜZ AŞK" ŞARKISINI ONA YAZDIM

Gedik, “Ölümsüz Aşk” isimli şarkısını ise yine kedisi Kaliko için yazdığını belirtti.

Programı takip edenler Ömür Gedik’in intihar söylemine Twitter’den ve Instagram’dan yorum yağdırdı.