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Bu da ByLock dolandırıcısı

Erzurum’da bir ev kadınını telefonla arayarak FETÖ'nün kullandığı ByLock programının ikamet adreslerine kayıtlı internetlerine kurulduğunu söyleyerek 6 bin TL değerindeki altınlarını alan ve sahte kimlik kullanan dolandırıcı, kaçamadan kıskıvrak yakalandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:11
Bu da ByLock dolandırıcısı

Edinilen bilgiye göre, Mine Y. İsimli ev kadınını arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra, “FETÖ'nün kullandığı ByLock programı ikametgâh adresinize kayıtlı internete kuruldu” dedi.

Bunun üzerine korkuya kapılan kadın, kendisini savcı olarak tanıtan C.Y. isimli şahsa, 6 bin TL değerindeki 6 adet Cumhuriyet altınını verdi.

Olaydan kısa bir süre sonra durumdan şüphelenen kadın emniyete giderek durumu anlattı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların peşine düştü.

Erzurum’dan Ağrı Doğubayazıt’a kaçmaya çalışan C.Y. Horasan ilçesinde altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen dolandırıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, sahte kimlik kullanarak telefon dolandırıcılığı yapan şahsın kaçakçılık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:11
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