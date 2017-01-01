Bu çocukların vebalini kim çekecek?

Ramazan ayı münasebetiyle teravih ve diğer namaz vakitlerinde camiye namaza gelen çocuklara karşı bazı kişlerce takınılan olumsuz tavra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez bizzat tepki göstermişti.



Bazan okullarda, bazan cami kurslarında çok nadiren de olsa öğretmen ya da hoca ile öğrencinin olumsuz münasebeti çocukları ömür boyu etkiliyebiliyor. Buna zaman zaman medyada ya da çevremizde şahit oluyoruz. O derece ki, çocuklar hoca ya da öğretmene tepki olarak okuldan, camiden soğuyabiliyor. Daha da ilerisi dine karşı soğukluk duygusuna kapılıp ibadet yapamaz hale geliyor.



Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı tüm cami ve Kur'an Kurslarında 'Yaz Kur'an Kursları' geçen hafta açıldı. Çocuğunun dini konularda belli bir eğitim alabilmesi için aileler çocuklarını 2 ay kadar süreli bu kurslara gönderiyorlar.







İşte bir annenin bu konudaki feryadı: Benim çocugum 7 yaşında hevesle camiye gidiyordu. Hoca bir harfi bilemedi diye çok dayak atmış ve camiden kovalamış. Ertesi gün göndermek istedim ancak çok korkmuş olmalı ki ağladı gitmedi. Sonuç olarak çocuğum şu an 16 yaşında, 9 senedir camiye gönderemiyorum. Bunun hesabını kim verecek?



Her biri geleceğimiz olan, gözbebeğimiz çocuklarımızın bu tür olumsuzluklara maruz kalmamaları için, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan öğretmen ve din görevlisi hocaların daha duyarlı olmasını bekliyoruz.





