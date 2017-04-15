Bu çeşmelerden şifa akıyor

İlçe halkı arasında oldukça yaygın olan çeşmelerin ünü, Eskişehir ve çevre illere de yayılmış. Yumurtalı su olarak halk arasında isim almış olan çeşmenin suyu, aşırı derecede kükürt içeriyor. Bundan dolayı aynı yumurta gibi kokan suyu içmek ise yasak. İçilemez raporunu bilmeden sudan içen vatandaşlar, böbrek taşlarını düşürdüklerini belirtiyorlar. Suyun bir başka özelliği olarak da cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Sarıcakaya ilçesini saran dağın tepesinde bulunan Sırçalı suyun ise, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte bir çok vatandaş tarafından önceki senelerde olduğu gibi ziyaret edilmesi bekleniyor. Özellikle böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği aktarılan çeşmenin yerine ulaşmak ise bir hayli zorlu yolculuklara sahne oluyor.

"Şu anda zaten suyu içemezsiniz"

Yumurtalı suyun içilemez raporu gelmeden önce kullandığını ve böbrek taşı düşürdüğünü anlatan ilçe sakinlerinden Yasin Yılmaz, çeşmenin cilt hastalıklarına olan yararından bahsetti. Suyun yumurta gibi koktuğu için bu ismi aldığını da belirten Yılmaz, "Bu yumurtalı suyun, cilt hastalıklarına egzamaya ve birçok cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Bunu gördük ve test ettik. Burası hafta sonları çok kalabalık olur. Eskişehir’den ve diğer ilçelerden misafirlerimiz gelir. Burada bidonlarına suyu doldururlar. Bu suyun içilemezlik raporu var. İçmiyoruz oy yüzden. Böbrek taşını düşürdüğüne de şahit olduk. Böbrek taşını düşürüyor ama içeride taşı parçaladığı için, kanallara zarar veriyor. Bunu bizzat kendim test ettim. İçtim bu sudan ve gece saatlerinde yoğun bir şekilde karın ağrısı çektim. Hastaneye gittiğimde taşın parçalandığını fark ettim. Sonra suyu teste gönderdiğimizde bu raporu aldık. Yani suyun böbrek taşını düşürdüğünü ama düşürürken idrar yollarına zarar verdiğini söylediler. Egzama, saçkıran gibi hastalıklara iyi geldiğini gördük. Bu su zaten yumurta gibi kokuyor, fark ediyorsunuz. Cuma günleri de yumurta sarısı gibi akıyor. Tam cuma saatinde gelip test edebilirsiniz, yumurta sarısı gibi akar. Çeşmenin etrafında yumurta beyazı gibi beyazlıklar da var. Şu anda zaten bunu içemezsiniz. Ama buzdolabında 1 saat bekletirseniz, normal su gibi çok tatlı bir lezzeti var. Ama maalesef içilmemezlik raporu var" dedi.

"Böbrek ve akciğer rahatsızlıkları bulunanların bu suyu kullanmalarını tavsiye ederim"

Böbrek hastalıklarına iyi geldiği söylenilen Sırçalı çeşme hakkında bilgiler veren İsmail Uzun, suyun sadece içme amaçlı kullanılmadığını aktardı. Uzun, "Sadece içme amaçlı değil, yemekte, çayda hatta banyosunda dahi bu suyu kullananlar var. Böbrek ve akciğer rahatsızlıkları bulunanların bu suyu kullanmalarını tavsiye ederim. Bu konuda da belediye başkanımıza teşekkür ederim. Sularımıza sahip çıkıyor" diye konuştu.

"Tıbben tedavisi çok zor olan sedef hastalığına iyi geldiğini biz biliyoruz"

Şifalı çeşmelerin yıllardır yöre halkı tarafından bilindiğini ifade eden Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ise, şu şekilde konuştu:

"Sırçalı çeşmemiz, Mayıslar Mahallemiz sınırlarında bulunan, şifalı bir çeşmedir. Bunu kullanan bir çok vatandaşın böbrek taşını düşürdüğünü, kum döktüğünü ve özellikle mide rahatsızlıklarına, hazımsızlığa iyi geldiğini yıllardır yörede yaşayan insanlar bize bunu iletiyorlar. Bende kendim gittim ve kendim de gördüm. Sudan kullandım. Suyun şu anda bir tahlili söz konusu değil ama bu çeşme ilçe kurulduğundan bu yana biliniyor. Bir çok insan bu çeşmenin suyundan içmiştir. Bundan dolayı şifa bulduğunu ve bu çeşmeden de herhangi bir tıbben rahatsızlık hissettiğini veya rahatsızlığın oluştuğu da duyumlarımız arasında değildir. Yoğun bir kükürt miktarı taşıyan Yumurtalı Su diye halk arasında adlandırılan çeşmemizden akan suyun ise içilemez raporu geldi. Fakat bu suyun içinde bulunan yoğun kükürt miktarı deri ve cilt hastalıklarına ve özellikle de şu an tıbben tedavisi çok zor olan sedef hastalığına iyi geldiğini biz biliyoruz. Birçok hastanın bu sudan duş alarak çeşitli mantar ve cilt hastalıklarından arındıklarını ve tedavi olduklarına hem gözlerimizle şahit oluyoruz hem de bunları duyuyoruz. Dolayısıyla ben de bu sudan kullandım. Cilde iyi geldiğini, yumuşattığını ve cildi net bir hale getirdiğini, deri döküntülerini tedavi ettiğine kendim de bizzat şahit oldum. Halk arasında Yumurtalı Su olarak adlandırılan bu çeşmenin de yine yerli ve yabancı turistler tarafından fazlasıyla kullanıldığını biliyoruz."