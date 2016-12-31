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Bu bitki evinizin havasını temizliyor

Bu bitki, yeni boyanan ya da döşenen odalarda bulunan formaldehit gibi çeşitli zehirli gazların olduğu odalara konulduğunda bulunduğu ortamın havasını temizleyebilir. İşte o bitki...

Bu bitki evinizin havasını temizliyor
Eklenme: 31 Aralık 2016, 20:49
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Bu bitki, yeni boyanan ya da döşenen odalarda bulunan formaldehit gibi çeşitli zehirli gazların olduğu odalara konulduğunda bulunduğu ortamın havasını temizleyebilir. 

Havayı nasıl temizler?

Bu bitki, yeni boyanan ya da döşenen odalarda bulunan formaldehit gibi çeşitli zehirli gazların olduğu odalara konulduğunda bulunduğu ortamın havasını temizleyebilir.

Örneğin, formaldehit ahşap mobilyaların olduğu odalarda bulunan kimyasal bir maddedir. Bu konudaki araştırmalar bulunduğumuz ortamlardaki zehirli gazların uzun vadede kanserojen etkiye sahip olabileceğini gösteriyor. Çoğu zaman bu gazları farkında bile olmadan soluruz.
Potos ayrıca havadaki benzeni ve karbonmonoksiti yok eder. Bu nedenle gece yeterince oksijen alabilmek için patos bitkisini yatak odanıza koymalısınız.

Ayrıca bazı çalışmalar potos sarmaşığının havadaki kötü kokuyu da yok etmeye yardım ettiğini ortaya koymaktadır.

Tüm bu nedenlerden dolayı mutfağınıza, yatak odanıza ve oturma odanıza bir tane koyabilirsiniz. Evinizdeki havanın çok daha iyi olduğunu kısa sürede fark edeceksiniz.

Uyarı: Potos sarmaşığı aşırı derecede zehirlidir, bu nedenle yanlışlıkla yememeye dikkat edin. Fakat onu yatak odanıza koymak daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır.

 
Etiketlerpotos bitkisipotos'un faydalarıpotos ev havasını temizler
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