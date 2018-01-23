Bu bir spor değil çocuk istismarı!

HABER MERKEZİ - Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu’nda yarınların Türkiye’sini şekillendirmek üzere eğitim gören küçük öğrencilerin yarı çıplak fotoğraflarının büyük afiş yapılarak halkın görebileceği noktada asıldığı belirlendi. Spor adı altında gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında çekilmiş görüntünün büyük boylu afişlerle ilçeye asılması tepki topluyor.



EĞİTİMLE DEĞİL TOPLA ÖVÜNDÜLER

Eğitim-öğretimdeki başarılarıyla anılması gereken İstanbul Bahçelievler’deki Kazım Karabekir Ortaokulu’nun talebelerinin Fethiye’de düzenlenen voleybol yarışmasında derece yapmasıyla övünen okul idaresi, burada çekilmiş bir fotoğrafı büyük ebatlı afişlerle ilçeye astı. “2016-2017 öğretim yılı İstanbul şampiyonu ve Türkiye ikincisi olan küçük kız voleybol takımımızı tebrik ederiz. Okul Müdürü Halim Şahin ve Öğretmenleri” ifadesi yer alan afişteki fotoğraf uygunsuz olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. 10 kız öğrencinin Fethiye’ye kadar götürüldüğü yarışma sonunda çekilmiş fotoğrafın yer aldığı afişte talebeler, spor kıyafeti adı altında bacaklarının büyük oranda açık halde olduğu mini bir kıyafetle görülüyor.



YA KALDIRIN YA GİDİN



“Bu spor mu yoksa çocuk istismarı mı” sorusuna yol açan afişin indirilmesi, aksi durumda Müdür Halim Şahin hakkında idari yaptırım kararının alınması bekleniyor.