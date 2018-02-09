Bu bir ilk... İran'dan özür dilediler...

Güney Koreli elektronik ve akıllı cihaz üreticisi şirketin PyeongChang'in 2018 Kış Olimpiyatlarına katılan tüm sporculara toplam 4 bin Samsung Galaxy Note 8 model akıllı telefon verileceğini ancak uluslararası yaptırımlardan ötürü İran ve Kuzey Kore sporcularının buna dahil olmadığını açıklaması, İran'da tepkilere yol açtı. İranlı yetkililer, bu kararı İran'a saygısızlık olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore'nin İran Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı tarafından çağrılmasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı açıklamada, "Söz konusu görüşmede Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuya itirazını belirttik. Bu davranışın söz konusu Olimpiyat Oyunlarının sloganı olan renk, din, soy ve siyaset ötesi düşüncesine aykırı olduğunu belirttik. Bu konu firmanın İran İslam Cumhuriyeti ile ticaretini olumsuz yönde etkileyecek" dedi.

Kuzey Kore Büyükelçisi konuya ilişkin, ülkesinin resmi makamları ve Samsung'un sorumlularıyla görüştüğünü, bu olayda Samsung'un bir rolü olmadığını ifade etti. Öte yandan Samsung yayınladığı bildiride, firmanın bu olayda hiçbir rolü olmadığını belirterek, "Samsung, İran halkına saygı duyuyor ve sorunun çözülmesi için ifadesini kullandı.

İran Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Şahrokh Şehnazi son açıklamasında konuya ilişkin iki mektup aldıklarını belirterek, "2018 Kış Olimpiyatları Komitesi tarafından verilen birinci mektupta, söz konusu komitenin yetkilileri İran'dan özür dileyerek, olayın koordine sorunundan dolayı gerçekleştiğini ifade etti ve hediyelerin kendileri tarafından doğrudan İranlı sporculara verileceğini belirtti. İkinci mektup ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından teslim edildi. Mektupta İran'dan söz konusu yanlışlık için özür dileyerek, fırsat olursa muhakkak sporcular ile toplantı yapmak istediklerini belirtti" dedi.

Güney Koreli akıllı cihaz üreticisi şirket, tüm sporculara ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkililerine 4 bin adet akıllı telefon hediye edileceğini ancak ABD'nin yaptırımlar listesinde olan Kuzey Koreli ve İranlı sporculara telefon verilmeyeceğini açıklamıştı.